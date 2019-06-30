Москва, 30 июня, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Российской Федерации Аленксандр Фомин рассказал о влиянии западных санкций на российскую оборонную промышленность. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM ВПК

Фомин заявил, что, по его мнению, антироссийские санкции оказали как негативное, так и позитивное влияние на российскую военную промышленность. К примеру, западные санкции негативно сказались на сроках поставок российских систем вооружений иностранным заказчикам.

Однако это явно перекрывается позитивным влиянием санкций — государству в условиях внешних ограничений пришлось реанимировать уже закрытые производства и инициировать разработку и производство отсутствующих в России комплектующих для военной техники.

Введение странами Запада санкций против России заставило другие государства задуматься о создании собственном оборонной промышленности. Это, в свою очередь, увеличило количество иностранных студентов из стран третьего мира в ведущих российских технических вузах.

В целом, Россия уверено занимает второе место в мире на рынке вооружений, отметил заместитель министра обороны.