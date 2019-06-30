Москва, 30 июня, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) пояснила, как правильно уходить в отпуск. Об этом сегодня, 30 июня, пишет «Российская газета».

Виктор Говорков. Всей семьей на отдых (фрагмент). 1957

Роструд напоминает, что ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Однако есть некоторые категории работников, которым полагается удлинённый оплачиваемый отпуск — 56 календарных дней. Это работники образовательных учреждений и некоторые руководители. Кроме того, директора и воспитатели детских садов уходят в отпуск на 42 календарных дня.

Работодатель не может самовольно разделить отпуск сотрудника на две или более частей — работник вправе уйти в отпуск на все полагающиеся ему дни. Однако сплошь и рядом работодатели фактически заставляют работника делить отпуск как минимум на две части по 14 календарных дней.

Разделить отпуск можно только по соглашению между работником и работодателем. Также трудовое законодательство строго предусматривает, что хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Более того, работодатель не может требовать от работника включить в отпуск выходные дни.

Также Трудовой кодекс предусматривает наказание для работодателя, если он самовольно разделил отпуск своего работника на части. Такому работодателю грозит либо предупреждение, либо наложение административного штрафа: на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — до 50 тысяч рублей. Если нарушение совершено повторно, то возможна дисквалификация должностного лица. Однако всем работникам хорошо известно, что в случае попытки отстаивания своих трудовых прав, работодатель начнет создавать такому работнику невыносимые условия труда, чтобы фактически заставить работникам уволиться из организации.

Кроме того, в Роструде подчеркнули, что отпуск полагается всем, в том числе и работникам, не достигшим 18 лет. Работника, чья жена находится в отпуске по беременности и родам, обязаны отпускать в очередной отпуск в любое удобное время.