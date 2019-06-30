Иркутск, 30 июня, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Согласно последним данным, обнародованным пресс-службой иркутского губернатора, из-за постигшего регион наводнения подтопленными на сегодняшний день, 30 июня, остаются 28 населенных пунктов в Нижнеудинском, Чунском, Тайшетском, Тулунском и Зиминском районах Приангарья. 1717 домов также до сих пор подтоплены, в них проживают 4177 человек, в том числе 801 ребенок.

Правительство Иркутской области Наводнение в Иркутской области

«Для желающих эвакуироваться развернуто 15 пунктов временного размещения, в которых находятся 1317 человек, в том числе 344 ребенка и шесть маломобильных граждан. Остальные жители пострадавших от стихии территорий либо не пожелали эвакуироваться, либо разместились у родственников», — пояснили в пресс-службе иркутского губернатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 июня, в Иркутской области были подтоплены 4197 домов, в которых проживают 10 415 человек. Вода зашла в 53 населенных пункта пяти муниципальных районов (Тулунского, Чунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Зиминского). Также от стихии пострадал 41 социально значимый объект, 4241 приусадебный участок.

По информации Иркутского областного центра медицины катастроф, госпитализированы 97 человек, из них 17 детей. 12 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, 85 человек — в удовлетворительном состоянии, основной диагноз — переохлаждение. Также известно о пятерых погибших и двоих пропавших без вести.

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Накануне ночью в Иркутской области побывал президент Владимир Путин. Глава государства провёл совещание прямо в аэропорту Братска, распорядившись незамедлительно начать выплаты пострадавшим и приступить к строительству жилья.

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