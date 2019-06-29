Братск, Иркутская область, , 23:16 — REGNUM

Выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области должны начаться незамедлительно. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании в Братске.

«Нужно незамедлительно, буквально уже сегодня (29 июня) начать выплаты пострадавшим гражданам, — сказал глава государства, заявление которого обнародовала пресс-служба Кремля. — Правительство уже приняло оперативное решение, к работе подключилось казначейство, ЦБ».

При этом Путин добавил, что до каждого конкретного человека, пострадавшего от паводка в Иркутской области, должны дойти выделенные финансовые средства.

Отметим, что участие в совещании принимают первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, полномочный представитель президента в Сибирском федератом округе Сергей Меняйло, глава МЧС Евгений Зиничев, а также руководители профильных министерств, ведомств и муниципальных образований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Иркутскую область вместе с проливными дождями пришло наводнение, подтопив ряд населённых пунктов края.

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