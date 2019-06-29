Краснодар, 30 июня, 2019, 01:47 — ИА Регнум. О готовности принять на отдых детей из зоны ЧС в Иркутской области заявили во Всероссийском детском центре «Орленок», сообщает 29 июня пресс-служба организации.

Mchs.gov.ru Паводок в Иркутской области

Сообщается, что на текущий момент распоряжения о приеме детей из пострадавших от экстремального паводка районов Иркутской области от министерства просвещения не поступало. Однако администрация «Орленка» готова принять несовершеннолетних в случае необходимости.

В пресс-службе организации также сообщили о том, что российские дети, пострадавшие в регионах в результате ЧП или стихийных бедствий, неоднократно проходили реабилитацию в «Орленке», «…и даже после землетрясения в провинции Сечуань КНР».

Напомним, в результате экстремально высокого половодья в Иркутской области погибли пять человек. Еще 112 госпитализированы. Всего за медицинской помощью в регионе обратились более 500 человек. Президент РФ Владимир Путин срочно вылетел в Братск, где провел экстренное совещание. В числе прочих мер, глава государства поручил отправить детей из зон подтопления в Иркутской области в летние оздоровительные лагеря.