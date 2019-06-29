Иркутск, 29 июня, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова вылетела в Иркутскую область для контроля за ситуацией с паводками. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Mchs.gov.ru Паводок в Иркутской области

«Для контроля за ситуацией в регион вылетела … А. Попова, — говорится в сообщении. — Создан оперативный штаб по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территориях, пострадавших от дождевого паводка».

Как передавало ИА REGNUM, на территории Иркутской области, где паводком охвачен 31 населенный пункт, введен режим «Чрезвычайная ситуация». Вызванное проливными дождями наводнение нанесло существенный социально-экономический урон региону. Так, по предварительным данным, подтоплено несколько тысяч жилых домов и приусадебных участков.

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