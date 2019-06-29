Вена, 29 июня, 2019, 20:07 — ИА Регнум. В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом 28 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (ISRO).

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С российской стороны в данную группировку войдет спутник «Канопус-В» номер 1, а также два китайских, один индийский и один спутник бразильско-китайского производства.

Размещение спутников на околоземной орбите будет проходить в несколько этапов. Сначала предполагается создать виртуальную орбитальную группировку с существующими спутниками дистанционного зондирования Земли, затем уже сформировать фактическую группировку.

На данный момент между странами БРИКС происходит завершающая процедура согласования соглашение о сотрудничестве.

Напомним, российский космические аппараты «Канопус-В» используются для фиксирования чрезвычайных ситуаций, как природного, так и техногенного свойства.