Минск, 29 июня, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах приедет 30 июня в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр, сообщает 29 июня агентство БелТА, ссылаясь на Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии.

Manfred E. Fritsche Томас Бах

По данным источника, глава МОК Томас Бах прибудет в столицу Белоруссии чартерным рейсом 30 июня, и посетит церемонию закрытия II Европейских игр, которая состоится в тот же день на минском стадионе «Динамо».

Напомним, II Европейские игры начались в Минске 21 июня и в них принимает участие примерно 3,6 тысяч спортсменов из 50 стран. Лидером в общекомандном зачете является сборная России, в активе которой 33 золотые, 16 серебряных и 32 бронзовые медали. Сборная Белоруссии идет второй с 21 золотой, 14 серебряными и 24 бронзовыми наградами.