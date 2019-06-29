Иркутская область, 29 июня, 2019, 14:15 — ИА Регнум. В заказнике «Туколонь» Казачиско-Ленского района Иркутской области сегодня утром, 29 июня, обнаружен лесной пожар. Сотрудники Карамского участкового лесничества не исключают, что речь идёт об умышленном поджоге, сообщает официальный сайт региона.

Правительство Иркутской области В заказнике «Туколонь» Казачинско-Ленского района зафиксирован пожар

Возгорание увидел летчик-наблюдатель, в «Туколони» горели неубранные штабеля леса на небольшой площади. Но когда спустя почти два часа был сделан повторный облёт, оказалось, что в условиях отсутствия ветра пожар увеличился по площади в 50 раз — до 25 га.

Правительство Иркутской области «На кромку возгорания двумя рейсами самолета Ан-2 были доставлены 10 парашютистов иркутской авиалесоохраны. В момент обнаружения пожара с борта самолета летчик-наблюдатель заметил в непосредственной близости от очага людей и моторную лодку на берегу».

Подозрения по поводу умышленного поджога возникли ещё и потому, что при отсутствии ветра возгорание не могло увеличиться пятидесятикратно за такое непродолжительное время.

Как уже сообщало ИА REGNUM, заказник «Туколонь» является уникальным местом обитания северных оленей, лося, изюбря и косули, а также редких видов птиц — серый журавль, черный аист, клоктун. Скандально известным он стал после того, как по настоянию Байкальской природоохранной прокуратуры в отрешении «лесных» чиновников Приангарья было возбуждено уголовное дело и произведены задержания. По мнению правоохранителей, министр лесного комплекса Иркутской областиСергей Шеверда знал, что оснований для санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» нет, но не принял мер.

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В итоге особо ценный реликтовый лес на площади 116 гектаров вырублен сплошным способом под видом санитарных (оздоровительных) рубок. В результате указанных действий лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 880 млн рублей.