Иркутск, 26 июня 2019, 08:09 — REGNUM

В Приангарье появились сразу две петиции в защиту задержанного недавно в Москве министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, ставшего фигурантом громкого уголовного дела о сплошных вырубках в заказнике «Туколонь». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, первая, опубликованная на официальном сайте Иркутской области, подписана от имени губернатора Приангарья Сергея Левченко. Обращаясь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и её коллеге из Приангарья Викторау Игнатенко, глава региона выразил чрезвычайную обеспокоенность.

Сплошные «санитарные» рубки региональном заказнике «Туколонь»
Сплошные «санитарные» рубки региональном заказнике «Туколонь»
Байкальская природоохранная прокуратура

«Предъявленное обвинение противоречит фактическим обстоятельствам, так как обоснованность и законность проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в виде сплошной рубки лесных насаждений в заказнике «Туколонь» объективно подтверждается всеми имеющимися документами. Назначение санитарной рубки основывалось на предписании ФБУ «Рослесозащита» и, самое главное, на законодательстве РФ», — заявил губернатор.

Он попросил обратить внимание на сложившуюся ситуацию и предпринять все меры по обеспечению законного и обстоятельного разбирательства в данном деле.

Примерно в таком же ключе изложена петиция, опубликованная на сайте министерства лесного комплекса Иркутской области. К ней приложены подписные листы с копиями более 1300 подписей. В этой петиции авторы уже напрямую обращаются к российскому президенту Владимиру Путину.

«Нижеподписавшиеся также выступают за проведение независимого и объективного расследования, поскольку считают, что сложившаяся ситуация похожа на политическую манипуляцию. Необходимо отметить, что Сергей Васильевич никогда не замалчивал происходящее в заказнике «Туколонь». Всегда приглашал всех желающих к открытому освещению информации о состоянии лесных насаждений, расположенных на территории заказника. Сергей Васильевич показал себя очень грамотным руководителем», — сказано в обращении.

Там же приведены достижения, которых под руководством Сергея Шеверды достигло «лесное» министерство Приангарья. К ним, в частности, отнесено то, что:

«Иркутская область является абсолютным лидером среди субъектов с развитым лесным комплексом в абсолютном выражении, как по показателям заготовки древесины, так и по вкладу в экономику области и по занятости населения».

Также утверждается, что под руководством Шеверды Иркутская область в 2018 году установила абсолютный рекорд по снижению незаконных рубок (показатель достиг 48%), и что это стало возможным после внедрения министром системы маркировки древесины. Помимо этого сказано, что налоговые отчисления от заготовки древесины увеличились с 3 до 10 миллиардов рублей. Из других аргументов приведены, в частности, ссылки на слова российского вице-премьера Дмитрия Медведева об успешности работы иркутского лесного ведомства.

В заключении главу России просят «взять под личный контроль ситуацию для проведения качественного, объективного и независимого расследования с обязательным привлечением авторитетных специалистов лесного хозяйства» и «принять личное участие в решении вопроса о прекращении информационной атаки на министра до принятия окончательного решения по уголовному делу».

Напомним, в марте 2018 года Байкальская природоохранная прокуратура заявила о вскрытых фактах уничтожения уникальной природы регионального заказника «Туколонь», расположенного вдоль реки Киренга в Иркутской области. Известно, что данная местность входит в зону атмосферного влияния Байкальской природной территории и является уникальным местом обитания северных оленей, лося, изюбря и косули, а также редких видов птиц — серый журавль, черный аист, клоктун.

«Особо ценный реликтовый лес на площади 116 гектаров вырублен сплошным способом под видом санитарных (оздоровительных) рубок. В результате указанных действий лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 880 млн рублей. Благодаря вмешательству прокуратуры остановлена запланированная вырубка леса на площади 500 гектаров», — заявили в прокуратуре.

Следователи выяснили, что особой пикантности данному вопросу придала ликвидация Службы по охране и использованию животного мира — той организации, с которой назначение санитарно-оздоровительных мероприятий в заказнике не было согласовано.

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Результаты прокурорской проверки и стали поводом для того, чтобы СУ СК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело. 6 июня 2019 года министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, будучи в отпуске, был задержан в московском аэропорту Шереметьево и этапирован в Иркутск.

По версии следствия, возбудившего в отношении чиновника уголовное дело в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»), министр знал, что оснований для сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» нет, но не принял мер к прекращению незаконной рубки.

Байкальской природоохранной прокуратурой были вскрыты факты уничтожения уникальной природы регионального заказника «Туколонь»
Байкальской природоохранной прокуратурой были вскрыты факты уничтожения уникальной природы регионального заказника «Туколонь»
Байкальская природоохранная прокуратура

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Уже на следующий день Кировский районный суд Иркутска поддержал ходатайство следствия и избрал министру меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. 17 июня представителям защиты Сергея Шеверды не удалось обжаловать данное решение в Иркутском областном суде, чиновник оставлен под стражей до 5 августа (тем не менее, адвокаты намерены добиваться изменения меры пресечения для своего подзащитного в Президиуме областного суда).

Тем временем прокуратура Иркутской области настаивает на том, чтобы губернатор Иркутской области Сергей Левченко уволил министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду с формулировкой «в связи с утратой доверия».