Брисбен, Австралия, 29 июня, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Аргентины в матче Лиги наций. Встреча, прошедшая в Брисбене, завершилась со счётом 3:2 (25:19, 22:25, 25:18, 21:25, 15:11).

(сс) JeppeSmedNielsen Волейбол

В составе сборной России Игорь Филиппов набрал 17 очков, Денис Земчёнок — 15, Фёдор Воронков — 14.

Российские волейболисты обеспечили себе участие в «Финале шести» Лиги наций. Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице и уже сможет опуститься ниже первой четвёрки.

Напомним, сборная России является действующим победителем Лиги наций.