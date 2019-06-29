Тулун, Иркутская область, 29 июня, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Сотрудникам государственной инспекции по маломерным судам и спасателям областной аварийно-спасательной службы Саянск удалось спасти жизнь жителю Заларинского района Иркутской области, который на свой страх и риск отправился покорять водную преграду, возникшую из-за сильного наводнения на участке федеральной трассы в городе Тулун. Подробности сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Цитата из видео ГУ МЧС РФ по Иркутской области Наводнение в Тулуне

По данным спасателей, эта дорога безнадежна перекрыта стремительным водным потоком, там сейчас скопились десятки автомобилей и людей, желающих проехать, однако сделать это невозможно. Но молодой мужчина, взяв сумку с вещами и ноутбук, попытался это сделать, и, не рассчитав силы, стал тонуть. Быстрое течение ледяной реки тут же понесло его на глазах десятков очевидцев.

«Услышав крики о помощи, с противоположной стороны инспекторы направили моторную лодку в сторону тонущего человека. Вдоль другого берега уже бежали саянские спасатели, вооружившись спасательным кругом. Один ловкий заброс — и парень поймал его. За веревку, привязанную к кругу, его вытянули на берег», — поясняют спасатели.

Цитата из видео ГУ МЧС РФ по Иркутской области 19 летний житель Заларинского района, на свой страх и риск отправился покорять водную преграду

На лодке пострадавший был доставлен в нужную ему сторону, где получил первую помощь, вмешательства медиков не потребовалась.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вот уже несколько дней Иркутская область переживает мощнейшее наводнение. Особенно пострадали населённые пункты в пяти районах, подтоплены тысячи домов. Согласно официальным данным сайта Тулуна, сегодня, 29 июня, на 12:00 местного времени уровень воды в реке Ия прибавился ещё на восемь сантиметров и составил 1383 см (при критическом 700 см).

Читайте также: Очевидцы: «Вот плывут дома городов Нижнеудинск и Тулун Иркутской области»

Не обошлось без человеческих жертв. Вечером 27 июня, когда шестеро жителей посёлка намеревались самостоятельно эвакуироваться на лодке из затопленных домов населённого пункта Евдокимовский Тулунского района Иркутской области. В какой-то момент плавсредство перевернулось, и под воду ушли восьмилетний мальчик и пожилой мужчина. Следственные органы проводят проверку по факту из исчезновения и возможной халатности должностных лиц, ответственных за эвакуацию.

Читайте также: СКР начал проверку по факту гибели людей во время паводка в Приангарье