Москва, 29 июня, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал паническое заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев не был поставлен в известность о переговорах президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путины в рамках саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака. Соответствующее заявление Пушков опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Напомним, что президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что Киев впервые за последние пять лет не был предупреждён о встрече президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. При этом, по словам Порошенко, ранее украинские власти всегда ставились в известие о любых встречах лидеров США и ЕС с Путиным и с Киевом якобы даже согласовывали позиции.

Однако теперь этого не произошло и Порошенко видит в данной ситуации «тревожный звонок» для всей Украины и для её новой власти в особенности.

Пушков посоветовал Порошенко и Украине быть скромнее и не преувеличивать свою значимость. Кроме того, он указал, что для Киева раздается уже довольно много «тревожных звонков», например, из Страсбурга, Берлина и Парижа.

«Тревожных звонков для нынешней Украины много. Они раздались уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге. Украина привыкла быть на авансцене — там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны. Придется занять причитающееся ей место», — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече в Осаке Трамп и Путин обсуждали в том числе и ситуацию на Украине. В каком именно ключе — не сообщается.