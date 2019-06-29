Иркутск, 29 июня, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Личный состав психологической службы ГУ МЧС по Иркутской области был направлен для оказания психологической помощи людям, попавшим в зону действия наводнения. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

38.mchs.gov.ru Телефон «Горячей линии»

Специалисты работают с людьми на пунктах временного размещения. Психологическая помощь оказывается как в индивидуальном порядке, так и в группах психологической поддержки. Помощь психологов люди могут получить и по «горячей линии», на которой круглосуточно дежурят специалисты.

Кроме того, в пострадавшем регионе организована работа специалистов Министерства социального развития. Главная задача специалистов состоит в снятии социальной напряжённости в районе, затронутом стихией. Они занимаются развозом гуманитарной помощи, разъясняют людям порядок восстановления документов и выплаты компенсаций за утерянное либо повреждённое имущество.

Сообщается, что на телефон «горячей линии», организовааной ГУ МЧС за прошедшие сутки поступило 767 обращений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате проливных дождей в Иркутской области произошёл разлив рек. Кроме того, сообщалось о прорыве дамбы на реке Ие, в результате чего уровень воды в реке поднялся на более чем 13 метров.