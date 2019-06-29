Тулун, , 08:32 — REGNUM

На 1357 см поднялся уровень воды в реке Ие в городе Тулуне Иркутской области. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В регионе организовано 32 пункта временного размещения, в 11 из них находятся 561 человек, в том числе 161 ребёнок. Также сообщается, что шесть человек были госпитализированы.

В городе Тулуне был развернут межведомственный оперативный штаб для координации действий спасателей в рамках режима ЧС.

В зоне наводнения находится 31 населенный пункт четырёх муниципальных районов Иркутской области: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском.

В зону затопления попали 3735 жилых домов, в которых проживает 9063 человека, в том числе 1984 ребенка,. Также от подъёма воды пострадали 32 социально-значимых объекта, 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что наводнение в Иркутской области спровоцировали обильные проливные дожди. Из-за ливней реки вышли из берегов и подтопили большую часть территории региона. Кроме того, в Тулунской области произошёл прорыв дамбы, в результате чего произошёл резкий подъём уровня воды.