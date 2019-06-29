В иркутском городе Тулун прорвало дамбу, эвакуированы более 500 человек
Тулун, Иркутская область, 29 июня, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Вследствие постигшего Иркутскую область наводнения наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в городе Тулун. Как сообщает сегодня, 29 июня, региональное ГУ МЧС, накануне там прорвало дамбу, произошёл резкий подъем уровня воды.
Из имеющихся в Тулуне 9263 жилых домов на утро 29 июня подтоплено 887. В них проживает 1771 человек, из них 251 ребёнок. В Тулунском районе подтопленными остаются 13 населенных пунктов — 1276 домов с населением 2900 человек. В регионе введён режим ЧС.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось из-за проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили значительные территории в трёх районах региона. Накануне вечером, 28 июня, уровень воды на реке Ия в Тулуне составил 1037 см при критическом 700 см.
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