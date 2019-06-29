Сборная Марокко обыграла Кот-д’Ивуар в Кубке африканских наций
Каир, 29 июня, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Сборная Марокко одержала победу над командой Кот-д'Ивуара в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Болельщики сборной Марроко
Единственный гол в матче забил нападающий сборной Марокко Юссеф Эн-Несири на 23-й минуте.
На сегодняшний день сборная Марокко набрала шесть очков и идёт на первом месте в группе. Сборная Кот-д'Ивуара занимает второе место с тремя очками.
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