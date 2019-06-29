Сеул, 29 июня, 2019, 05:56 — ИА Регнум. Никаких конкретных решений относительно новой встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на текущий момент не принято. Об этом 29 июня сообщил агентству «Рёнхап» представитель администрации президента Южной Кореи Чонг Ва Дэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«На данный момент ещё ничего не решено», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сегодняшнее обращение главы Белого дома к Ким Чен Ыну через Twitter.

При этом представитель президентской администрации подчеркнул, что Южная Корея по-прежнему выступает за возобновление диалога между США и КНДР, и позиция официального Сеула по этому вопросу никак не поменялась.

Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп в своём микроблоге публично обратился к Ким Чен Ыну с предложением «встретиться на границе в демилитаризованной зоне, чтобы просто пожать руки».

Президент США отправляется в Южную Корею с двухдневным визитом по завершении саммита G20 в японской Осаке.