Каракас, 29 июня, 2019, 05:43 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы планируют развивать на территории страны телекоммуникационные технологии 5G в сотрудничестве с Китаем. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро, передаёт El Nacional.

(сс) Eneas De Troya Николас Мадуро

«В результате стратегического и всеобъемлющего сотрудничества с Китаем в Венесуэлу приходят технологии пятого поколения», — заявил Мадуро, сообщив, что экспериментальная установка первой линии 5G будет начата уже в ближайшее время.

Венесуэльский лидер добавил, что сотрудничество с Китаем в сфере технологий будет продолжаться и по другим направлениям. В частности, он анонсировал скорый вывод на орбиту третьего венесуэльского спутника «Гуайкайпуро».