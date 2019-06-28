Профсоюз РАН: необходимо двукратное увеличение финансирования науки
Москва, 28 июня, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Финансирование науки критиковал на днях профсоюз РАН. 70 тысяч рублей — средняя зарплата в Москве, что неплохо, но при этом во многих регионах страны — лишь 20 тысяч.
Видеозапись пресс-конференции руководителей Профсоюза работников РАН и вице-президента РАН Юрия Балеги «Финансирование науки: проблемы и перспективы» 27 июня 2017 года.
В связи со сложившейся ситуацией директор Института проблем развития науки РАН Владимир Заварухин заявил:
Ученые убеждены: для выполнения поставленной президентом Путиным задачи — войти в пятерку стран-лидеров по научно-технологическому развитию — финансирование фундаментальных исследований надо увеличить в 2−2,5 раза от того показателя, который значится в планах Минфина.
Если анализировать предложения правительства, то, убежден представитель профсоюза, программа вхождения в пятерку стран-лидеров будет сорвана. Например, по показателю числа исследователей мы можем скатиться на шестое место с пятого, а не выйти на четвертое, как хотели.
Нужно тратить деньги уже сейчас, сейчас закупать оборудование, тогда, возможно, будет шанс выполнить Нацпроект «Наука».
"Финансирование науки в нашей стране ниже порога, который позволил бы России участвовать широким фронтом в научных исследованиях, — отметил в заключение вице-президент РАН Юрий Балега. Чтобы картина не была уж совсем мрачной, вице-президент отметил как успех российской науки — участие в международных установках, таких, как мегасайнс, которые тянут на миллионы долларов. В частности, Россия для участия в таких больших проектах вложила порядка 150 млрд рублей (примерно €2 млрд).
При этом не все исследования действительно нужны и могут быть оценены как прорывные. Скажем, зачем России, по словам Балеги, достраивать в Узбекистане брошенный во времена СССР телескоп. Не бог весть какой важный и нужный проект, а денег стоит немалых.
Ученый убежден, что нельзя постоянно требовать денег у страны — нужно и самим концентрировать силы на том, чтоб выделить главное и попытаться прорваться в самых важных направлениях.