Москва, 28 июня, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Финансирование науки критиковал на днях профсоюз РАН. 70 тысяч рублей — средняя зарплата в Москве, что неплохо, но при этом во многих регионах страны — лишь 20 тысяч.

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« Зарплата научных сотрудников повысилась, но появился дисбаланс: большая разница в зарплатах научных и не научных сотрудников, а также дисбаланс между зарплатой научных сотрудников в Москве и в разных регионах России , — отметил на встрече заведующий лабораторией Института общей физики РАН им. А. М. Прохорова Виктор Калинушкин, добавив, что « необходимость выполнения указа президента привела к тому, что на это — повышение зарплат — сейчас направляются практически все свободные средства институтов, и не остается средств на научные исследования, включая расходы на командировки, приборы и т. д. ».

В связи со сложившейся ситуацией директор Института проблем развития науки РАН Владимир Заварухин заявил:

«Мы не знаем, будет ли программа фундаментальных исследований, которую мы подаем в правительство, профинансирована в том виде, как мы предполагаем».

Ученые убеждены: для выполнения поставленной президентом Путиным задачи — войти в пятерку стран-лидеров по научно-технологическому развитию — финансирование фундаментальных исследований надо увеличить в 2−2,5 раза от того показателя, который значится в планах Минфина.

« Нельзя за деньги для «Жигулей» купить хороший «Мерседес». Именно это предлагает правительство », — заявил заместитель главы профсоюза Евгений Онищенко.

Если анализировать предложения правительства, то, убежден представитель профсоюза, программа вхождения в пятерку стран-лидеров будет сорвана. Например, по показателю числа исследователей мы можем скатиться на шестое место с пятого, а не выйти на четвертое, как хотели.

« При разрыве зарплаты между научными и не научными сотрудниками мы тоже не сможем выполнить задачу. Надо существенно увеличивать финансировани е, — заявил Онищенко, — Очевидно, что по ресурсному обеспечению мы проваливаем проект (нацпроект «Наука») при текущих планах финансирования. Он провалится и по индикаторам, таким, как число исследователей, и по публикационной активности. Академия наук рекомендовала на 2020 год 340 млрд рублей бюджетных средств на фундаментальные исследования. И профсоюз полностью согласен с этой цифрой. Если мы хотим выйти в лидеры в 2024 году, мы не должны экономить и тянуть, и «сбросить» деньги в 24-м году ».

Нужно тратить деньги уже сейчас, сейчас закупать оборудование, тогда, возможно, будет шанс выполнить Нацпроект «Наука».

"Финансирование науки в нашей стране ниже порога, который позволил бы России участвовать широким фронтом в научных исследованиях, — отметил в заключение вице-президент РАН Юрий Балега. Чтобы картина не была уж совсем мрачной, вице-президент отметил как успех российской науки — участие в международных установках, таких, как мегасайнс, которые тянут на миллионы долларов. В частности, Россия для участия в таких больших проектах вложила порядка 150 млрд рублей (примерно €2 млрд).

При этом не все исследования действительно нужны и могут быть оценены как прорывные. Скажем, зачем России, по словам Балеги, достраивать в Узбекистане брошенный во времена СССР телескоп. Не бог весть какой важный и нужный проект, а денег стоит немалых.

« Это проект, сильно устаревший за эти годы , — заявил академик, — и пока мы его построим, пройдут десятилетия, мы опять, значит, придем ни к чему! «

Ученый убежден, что нельзя постоянно требовать денег у страны — нужно и самим концентрировать силы на том, чтоб выделить главное и попытаться прорваться в самых важных направлениях.

«Нас все время подталкивают, что наука должна двигаться туда, где есть промышленность, чтобы мы что-то производили, — отметил представитель руководства РАН. — Чтобы шел, скажем, выпуск колбасы, штаны чтоб учёные выпускали и т. д. Это неправильный путь: фундаментальная наука никому ничего не должна доказывать. Она движет, она тянет общество за собой».