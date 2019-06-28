Ереван, 28 июня, 2019, 21:00 — ИА Регнум. У Армении и России могут быть вопросы по двусторонней повестке дня с различными восприятиями, что естественно, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ответ на вопрос о том, с какой озабоченностью посол России был приглашен в МИД Армении в контексте его встречи с вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, обвиняемым в свержении конституционного строя, и какой интерес есть у России по делу о событиях 1 марта 2008 года.

mfa.am Зограб Мнацаканян

Зограб Мнацаканян «Армения и Россия были и остаются союзниками, у стран довольно широкая и насыщенная повестка дня. Мы удовлетворены нашим диалогом с Российской Федерацией в плане углубления наших союзнических отношений во многих областях. У нас могут быть вопросы, которые в нашей двусторонней повестке дня могут получать разные восприятия и разные оценки, что естественно, и обсуждение этих вопросов между двумя союзниками не создает никаких проблем. У нас в этом плане нет проблемы в связи с поднятием вопросов, касающихся различных оттенков наших двусторонних отношений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча посла России в Армении Сергея Копыркина и экс-президента Армении Роберта Кочаряна состоялась в офисе последнего 13 июня.

Позже посол России также встретился с председателем Конституционного суда Армении Грайром Товмасяном, который принял к производству заявление Кочаряна.

Следует отметить, что на днях Седа Сафарян, которая представляет интересы родственников жертв событий 1 марта 2008 года, в суде заявила, что, совершая грабежи и свергая конституционный строй, Роберт Кочарян также имел гарантии крупных держав, о чем она пообещала подробно рассказать позже.