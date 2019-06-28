Тбилиси, 28 июня, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Правительство Грузии должно проводить разумную политику в отношениях с Россией, чтобы не допустить подрыва экономики страны, заявили члены Ассоциации вина Грузии в своём обращении, опубликованном 28 июня.

Нико Пиросмани. Князь с рогом вина. 1908

В обращении к властям члены ассоциации подчеркнули неприемлемость принесения в жертву экономики страны ради сиюминутных интересов каких-либо политических сил.

«Считаем целесообразным выразить свою собственную позицию и открыто зафиксировать: важно, чтобы государство проводило разумную политику, чтобы предотвратить экономические санкции со стороны России, что также предотвратит экономический ущерб стране», — указано в тексте заявления.

Напомним, после антироссийских акций в столице Грузии и ряда аналогичных выходок в других регионах этой страны власти России ввели ограничительные меры в авиасообщении и торговле с грузинскими производителями, а также в сотрудничестве с туристическими структурами Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, после массовых беспорядков и уличных протестов против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в общественном расколе страны.