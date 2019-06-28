Тбилиси, 28 июня, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Сторонники нынешнего правительства Грузии решили вмешаться в развитие событий на политической арене страны и в противовес продолжающимся более недели акциям оппозиции устроить контракцию с лозунгами поддержки министра внутренних дел Георгия Гахария. Контракция была проанонсирована в соцсетях.

Police.ge Георгий Гахария

Правящая партия «Грузинская мечта» откликнулась на эту информацию специальным заявлением и призвала граждан воздерживаться от действий, которые могут лишь обострить нынешнюю напряженную ситуацию.

«На фоне развивающихся событий в обществе все чаще слышатся призывы к организации контракций. Хотим подчеркнуть, что в Грузии защищены свобода собраний и выражения. Мы уважаем позицию каждого нашего гражданина и право на мирный протест. В условиях правительства «Грузинской мечты» это право граждан было, есть и будет защищено. В условиях нашего правительства также неукоснительно будет соблюдаться конституция и государственные институты будут защищены от всякой агрессии и насилия», — говорится в заявлении.

Правящая партия призывает своих сторонников воздержаться от проведения контракций и иных действий, которые могут обострить напряженность и создать основания для провокаций и инспирации напряженности со стороны деструктивных сил», — говорится в заявлении.

На эту же информацию откликнулся глава МВД Георгий Гахария, отставка которого является одним из главных и неизменных требований акций протеста оппозиции. Он отметил, что никакой необходимости в проведении контракции сегодня не видит, и попросил организаторов акции отказаться от своего намерения.

Напомним, что поводом для начала в Тбилиси акций протеста стал визит депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести в здании парламента Грузии 26-ю сессию МАП. Соратники Саакашвили из «Единого национального движения» и их единомышленники из «Европейской Грузии» ворвались в зал заседаний, обвинили Гаврилова в «оккупации» кресла председателя парламента и сорвали сессию.

А за стенами парламента начались акции протеста против российской «оккупации» и с требованиями отставки главы МВД, председателя парламента и проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе. Председатель парламента был отправлен в отставку спустя два дня после «эпопеи» с Гавриловым, затем лидер правящей партии заявил о готовности к консультациям по переходу на пропорциональную систему выборов в парламент.

Первоначально такие уступки были одобрены оппозицией, но после негативных оценок со стороны Саакашвили те возобновили критику правительства. Акции в Тбилиси не прекращаются. Они начинаются каждый день в 19:00 часов и заканчиваются поздно ночью уже следующего дня. Формально организаторами акции называются гражданские активисты и студенты, но их слаженный характер и наличие множества сценических элементов говорят о том, что за этими акциями стоит «поднаторевшая» в подобной активности политическая сила.