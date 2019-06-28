Вильнюс, 28 июня, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Пенни Мордонт сегодня, 28 июня, находясь в литовской Клайпеде, заявила о готовности Объединённого Королевства наращивать группировку боевых сил в Балтийском море для противостояния с Россией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

На прошедшей пресс-конференции по итогам военных учений Baltops она заявила, что концентрация сил Великобритании в этом регионе «крупнейшее за сто лет», а причина в «нарастающей агрессивности России».

«Мы демонстрируем единство и готовность. Россия становится всё категоричнее. Мы видим, что она дислоцирует больше вооруженных сил и нового оружия, мы также представляем себе, какие сценарии могут складываться в будущем», — сказала Мордонт.

Главной целью глава британского ведомства назвала увеличение группировки и «ускорение ритма нашей деятельности». Для этого, сообщила Мордонт, в том числе изменены бюджеты для большей концентрации сил в регионе Балтийского моря.

«Месседж Соединенного Королевства — что мы находимся здесь, что мы намерены находиться здесь долго, что мы намерены делать больше», — сказала она в отдельном интервью литовскому агентству BNS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в учениях Baltops были задействовали 50 военных судов, 40 боевых самолётов и вертолётов и 8 тыс. солдат из 18 стран: Бельгии, Дании, Эстонии, Испании, Великобритании, Латвии, Польши, Голландии, Норвегии, Португалии, Франции, Румынии, Финляндии, Швеции, Турции, Германии, Литвы и США.