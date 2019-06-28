Санкт-Петербург, 28 июня, 2019, 16:34 — ИА Регнум. После 1 января 2020 года истечёт срок договора о транзите российского газа через Украину и «будет весело», по-новогоднему, заявил 28 июня глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Алексей Миллер не стал давать конкретного ответа на вопрос о будущем транзита газа через Украину, предпочтя уклончивый комментарий в юмористическом ключе.

«Как будут развиваться события 1 января, вы спрашиваете. Первого января Новый год, новогодний праздник. Ну, а если Новый год, значит, будет весело», — цитирует «РИА Новости» руководителя компании «Газпром».

При этом Миллер посоветовал украинской стороне в первую очередь озаботиться вопросом собственного газоснабжения.

«Когда говорят о том, когда начнете переговоры по транзиту, когда определитесь с объемами, когда определитесь, по какому законодательству, — это попытка поставить телегу впереди лошади», — сказал Алексей Миллер.

По словам Миллера, если Украина проявит интерес к заключению контракта на прямую поставку российского газа, цена для конечного потребителя будет на 25% ниже, чем в случае если газ будет поставляться по реверсу из Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2015 года Киев прекратил закупать газ напрямую у России и начал покупать российский газ у европейских стран, но уже с наценкой.

Контракты на поставку и транзит российского газа через Украину прекратят действовать 31 декабря 2019 года, но новое соглашение до сих пор не подписано.