Москва, 28 июня, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин подписал поправки в законы о долевом строительстве многоквартирных домов и о фонде дольщиков. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Митинг обманутых дольщиков

Первым документом предусмотрено создание в регионах некоммерческих организаций, которые будут завершать долгострои на средства компенсационного фонда, а также федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Второй документ касается премий по действующим договорам страхования, которые передаются в Фонд защиты прав дольщиков. Страховым компаниям дается 40 дней со дня вступления закона в силу, чтобы передать фонду премии по действующим договорам долевого участия. Эти средства также пойдут на завершение долгостроев.

Читайте также: Регионы России сами достроят свои долгострои