СКР начал проверку по факту гибели людей во время паводка в Приангарье
Тулун, Иркутская область, 28 июня, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Тулунским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Иркутскойобласти начата доследственная проверка по факту безвестного исчезновения во время наводнения 8-летнего мальчика и 86-летнего мужчины — жителей населённого пункта Евдокимовский Тулунского района Иркутской области.
По предварительным данным, трагедия произошла поздним вечером 27 июня, когда шестеро жителей посёлка намеревались самостоятельно эвакуироваться из затопленных домов на лодке. В какой-то момент плавсредство перевернулось и под воду ушли двое человек.
«В результате произошедшего два человека до сих пор не найдены, со слов очевидцев их унесло течением», — пояснили в СКР.
В рамках проверки следствием будет дана оценка действиям/бездействию должностных лиц органов ответственных за эвакуацию.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о первых жертвах паводка сообщило областное правительство, известив о гибели семьи из двух человек — жителей деревни Евдокимовка Тулунского района. По словам заммэра по социальным вопросам Тулунского района Владимира Карпенко, изначально эти жители отказались от эвакуации, но когда началось наводнение, решили самостоятельно перебраться по воде к соседям.
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