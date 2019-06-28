Москва, 28 июня, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Лидеры стран G20 28 июня прибыли в Осаку для проведения саммита. Страны ОПЕК, а также крупные участники нефтяного рынка ожидают итогов саммита, чтобы принять стратегическое решение относительно дальнейшей судьбы глобального нефтяного рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ставка

Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне $66,24 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки WT стоят $59,19 за баррель. Как можно заметить, волатильность на нефтяном рынке снизилась. В первую очередь из-за снижения активности действий крупными участниками рынка. По большей части институциональные игроки находятся вне рынка. Несмотря на то, что сохраняется позитив относительного того, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин заключат сделку.

«На данный момент важнейшей задачей для стран ОПЕК, в том числе и России, является понимание, насколько необходимо будет сократить объемы добычи нефти, чтобы учесть будущее снижение спроса на энергоносители в силу эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Стоит рассмотреть два сценария: в первом Дональд Трамп и Си Цзиньпин не заключают сделку, и торговая война продолжается. В этой связи необходимо будет сократить добычу нефти на 1,6 млн баррелей, чтобы стабилизировать рынок», — полагает эксперт.

Если же страны договорятся, то сокращение добычи может быть в районе 1,4 млн баррелей в сутки, чтобы поднять нефтяные котировки до $70 за баррель. Учитывая, что первый сценарий маловероятен, то следует ожидать сокращения добычи на 1,6 млн баррелей в сутки странами ОПЕК+. При этом Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении пакта по ограничению добычи нефти. Вопрос остается за объемами, которые будут определены по итогам саммита G20.

«Глобальные нефтяные котировки отыграли только сценарий сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, но отыграть объемы сокращения нефтяному рынку еще предстоит. Учитывая совокупность факторов, можно сказать, что цены на нефть будут находиться в умеренной волатильности до конца текущего дня и торговаться в диапазоне от $65,69—66,61 за баррель для марки Brent. Сланцевая нефть будет торговаться в диапазоне от $58,57—60 за баррель», — считает Гасанов.

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