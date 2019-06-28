Москва, 28 июня, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Росстандарт разработал проект поправок, направленных на усиление контроля за автоматическими средствами измерений, осуществляющими фиксацию нарушений правил безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Adrian Pingstone Дорожные камеры

Речь идёт о камерах фото‑ и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Кроме того, меры направлены на выявление нарушений на пунктах весогабаритного контроля.

«В случае принятия указанных изменений организациям, применяющим камеры фото‑ и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также пунктам весогабаритного контроля будут присвоены категории риска и в отношении них будут проводиться плановые проверки с установленной периодичностью — один раз в пять лет», — говорится в сообщении пресс-службы Росстандарта.

Сообщается также, что на данный момент в России подобные проверки осуществляются только по жалобе российских граждан.

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