Кишинёв, 28 июня, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Власти Молдавии утверждают, что тарифы на газ в республике искусственно удерживались прежними властями, а незадолго до выборов их даже понизили на 20%, в результате чего за газ собиралось меньше денег, чем республика платит «Газпрому». Как сообщил новый министр экономики и инфраструктуры Молдавии Вадим Брынзан, если закупочная цена останется той же, тарифы на газ могут увеличиться, передает ИА REGNUM.

WDnetStudio Газовая плита

Тарифы, по его словам, должны были увеличиться еще в 2018 году. «Цена на газ, включенная в тарифы, ниже текущей цены, которую мы платим за купленный газ. Таким образом, мы собираем меньше, чем платим. Мы уже ведем переговоры с «Газпромом» по этому вопросу», — сказал Брынзан.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что выход из ситуации — договориться с руководством российской компании «Газпром» о скидке. «Есть два способа — либо будет повышен тариф, либо нужно договариваться с Газпромом о скидке, причём не с 1 января, а прямо сейчас», — сказал глава государства.

По словам Додона, руководство страны уже предпринимает определённые шаги для урегулирования проблемы. В частности, решено срочно назначить нового главу национального распределителя «Молдова-газ», который должен будет проанализировать ситуацию и предложить новые решения.

В ходе визита в Москву в феврале 2019 года Додон просил президента компании «Газпром» Алексея Миллера предоставить Молдавии 25% скидки на газ. Свою просьбу Додон обосновал тем, что Молдавия получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Он напомнил, что действующий контракт на поставку газа истекает в конце 2019 года, и пора начать переговоры о новом соглашении.