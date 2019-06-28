Москва, 28 июня, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Шансы на продолжение июньского роста в июле у нефтяных цен есть, но вместе с тем имеются и определенные риски, которые могут сработать именно в наступающем июле, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Главным фактором как роста, так и риска для нефтяных цен можно назвать взаимоотношения Китая и США. Если Китай и США после саммита G20 начнут более конструктивные двусторонние переговоры по выходу из протекционистского кризиса, эти переговоры могут подталкивать цену вверх. Однако, если конфликт будет продолжаться, цена на нефть может подвергнуться сильной волатильности, дальнейшее движение вверх окажется под вопросом», — считает эксперт.

В первую неделю июля в Вене пройдёт 176-я конференция ОПЕК, а вслед за ней состоится встреча «ОПЕК+». В ходе встречи «ОПЕК+» будет рассматриваться вопрос о продлении соглашения на второе полугодие текущего года. Вероятность продления очень велика, что подтолкнет вверх цены на нефть. Но если страны-участницы «ОПЕК+» откажутся продлевать сделку, что очень маловероятно, возможен обвал цены на нефть.

«Пока неясно, как будут развиваться в июле напряженные отношения между США и Ираном. Скорее всего, США пойдут по пути ужесточения антииранских экономических санкций. Это может стать «бычьим» импульсом для цены на нефть, если только президент Трамп опять не начнёт играть в поддавки и делать исключения из антииранских санкций для некоторых стран, как это было полгода назад», — пояснила Мильчакова.

Оказать негативное давление на нефтяной рынок может статистика по коммерческим запасам и добыче нефти из США. Президент России Владимир Путин недавно в интервью The Financial Times признал, что США в настоящее время являются крупнейшим производителем сырой нефти в мире, немного обгоняя Россию.

«Так что вопрос об избыточном предложении периодически может снова оказываться на повестке дня нефтяного рынка, что будет вызывать сильные колебания нефтяных цен.

В целом факторов в пользу роста цены на нефть больше, чем в пользу падения. Скорее всего, цена на нефть марки Brent в июле будет находится в коридоре $60−68 за баррель», — прогнозирует Мильчакова.

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