Якутск, 28 июня, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Населению Якутии угрожают падающие части ракет-носителей с космодрома «Восточный» и радиация, которая может появиться из-за возгорания лесов на территории подземных ядерных взрывов. Об этом заявил глава общественной организации «Якутия — Наше мнение» Степан Петров, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Общественник обратился в Организацию Объединённых Наций (ООН) за помощью в отстаивании интересов жителей республики в сложившейся ситуации.

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Степан Петров напомнил, что статья 3 Всеобщей декларации прав человека, статья 26 Международного пакта о гражданских и политических правах и статья 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах гарантируют право на благоприятные экологические условия проживания и сохранение физического здоровья.

«Жители Якутии и гражданские активисты неоднократно обращались в органы государственной власти России и зк аинтересованным субъектам с предложениями устранить данные нарушения путём изменения траектории полёта ракет-носителей и проведения реабилитации территорий подземных ядерных взрывов. Однако, в этом было отказано. Ввиду непринятия органами власти России эффективных мер было разработано обращение в ОНН», — отметил Степан Петров.

Общественник считает, что существует реальная возможность возгорания лесов, находящихся на территории подземных ядерных взрывов, и последующего радиоактивного заражения дополнительных территорий Якутии.

Степан Петров «Россия не признает фактов нанесения ущерба и вреда, не хочет платить компенсации местному населению, восстанавливать зараженные территории и менять траекторию полёта ракет-носителей. Факты аварий и их негативного воздействия на здоровье якутян скрываются. Смертность от рака, являющегося прямым следствием ядерных взрывов, маскируется под заболевания другой этиологии. В Якутии пострадавшие от ядерных взрывов и гептила люди и территории не получили должного внимания: лечения, реабилитации, компенсации, мониторинга и восстановления. Якутские жертвы советской гонки ядерного вооружения и отравления гептилом тихо умирают, и негативные последствия передаются будущим поколениям».

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Общественник предлагает изменить траекторию полёта ракет-носителей, запускаемых с космодрома «Восточный», так, чтобы исключить территорию Якутии из зоны падения отделяющихся частей ракет-носителей и обеспечить якутянам возможность свободно перемещаться без угрозы падения отделяющихся частей ракет-носителей. Кроме того, Степан Петров считает нужным провести реабилитацию территорий подземных ядерных взрывов, на которых находятся леса Якутии, в связи с возможностью их возгорания и последующего радиоактивного заражения дополнительных территорий.

По мнению Степана Петрова, в органы Организации Объединённых Наций необходимо направить не только обращение с целью обеспечить якутянам безопасное небо, но и аналогичную просьбу сохранить в республике безопасную воду.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля 2016 года жители села Кюлят выходили на пикет против запуска ракеты-носителя с космодрома «Восточный». Их беспокоило, что наслег, в котором они живут, оказался в списке тех территорий, куда будут падать отработанные части ракеты. Представители Общественного экологического центра Якутии уверены в том, что падение частей ракет на территорию республики не может быть безвредным, но компенсировать ущерб населению никто не собирается. Общественники также полагали, что при запуске ракет может возникнуть ещё новая опасность для здоровья якутян — ультразвук и электромагнитный импульс (ЭМИ), которые разрушают генную структуру человека, вызывая болезни крови, психики, неврологии и другие тяжелые последствия.

«Об этих опасностях военные и проектанты скромно умалчивают при поддержке наших властей и природоохранных органов», — подчеркивалось в обращении общественного экологического центра.