Якутяне имеют право получать выгоду от добычи ресурсов в республике: мнение

Якутск, , 12:25 — REGNUM Спасение коренных народов — дело рук самих коренных народов. К такому выводу пришёл руководитель общественного движения «Якутия — наше мнение» Степан Петров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Общественник уверен, что в Якутии массово, грубо и длительное время нарушаются права коренных народов на достойную жизнь, доступ к правосудию, владение, пользование и распоряжение активами республики (недра, имущество, предприятия, бюджетные средства), а также на благоприятные экологические условия.

Конкретизируя, он отмечает, что в Якутии органы государственной власти федерального и регионального уровня фактически действуют не в интересах населения, а в интересах федцентра и крупных компаний-недропользователей.

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"Глава Якутии не защищает интересы населения, а обслуживает интересы федеральных олигархических группировок, содействуя хищническому изъятию ресурсов и подавляя местное население», — полагает Степан Петров.

По его мнению, нарушаются и экологические права якутян — тем, что создаётся угроза падения отделяющихся частей ракет-носителей, запускаемых с космодрома «Восточный» в Приамурье, в том числе с ядовитым топливом — гептил. Вторая экологическая угроза для якутян — риск воздействия радиации из-за возможности возгорания лесов на территории подземных ядерных взрывов, третья — вероятность отравления питьевой водой из водных источников, загрязнённых технологическими отходами предприятий алмазодобывающей промышленности АК АЛРОСА.

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«Нам некому помочь, кроме нас самих, поэтому нужно действовать самостоятельно, прежде всего, по защите жизненно важных прав. Мы имеем право на благоприятные экологические условия проживания и сохранение физического здоровья, имеем право получать выгоду от добычи ресурсов в республике», — уверен Степан Петров.

По его мнению, жители Якутии должны стать собственниками стратегических и прибыльных предприятий, осуществляющих деятельность в Якутии и эксплуатирующих её природные ресурсы (нефть, газ, алмазы, золото и так далее). Общественник также считает, что недропользователи должны предоставлять бонусы и преференции в виде выплат из доходов недродобывающих компаний и предоставления различных льгот при потреблении производимой ими продукции (бензин, газ, электричество, теплоэнергия), как это практикуется в развитых странах — Норвегии, США, Канаде, Объединенных Арабских Эмиратах и других, где добыча природных ресурсов приносит пользу населению. Степан Петров называет также важным право на потребление жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии, топливных ресурсов по экономически обоснованным, а не завышенным ценам и тарифам.

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За поддержкой коренных народов России Степан Петров обратился в ООН и намерен защищать права этой категории населения с помощью международных правовых актов, в том числе декларации ООН о правах коренных народов и Международного билля о правах человека.

«Я выступил в защиту своих прав, направив обращение в ООН, и призываю других сделать так же, если вы считаете, что аналогичным образом нарушены ваши права. Обращение касается представителей коренного народа саха», — пояснил Степан Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Степан Петров высказывал мнение, что юридический статус представителей коренных малочисленных народов неустойчив, и это становится причиной нарушения их прав. В частности, он комментировал ситуации на Камчатке, когда представители береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ крушили лодки представителей коренных народов, отбирали сети и запрещали рыбачить, а также в Хабаровском крае, где было зафиксировано массовое избиение силовиками рыбаков из нанайского села Бельго.

«Подобные дела зачастую «спускаются на тормозах». Их рассмотрение просто умышленно затягивается следственными и судебными органами. Вместо адекватной работы во время доследственной проверки и предварительного следствия правоохранительные органы зачастую выносят отказные материалы без должного рассмотрения дела», — отмечал Степан Петров.