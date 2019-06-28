Санкт-Петербург, 28 июня, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Рейтинги власти, как их ни считай и ни придумывай новые методики, ползут ниже и ниже. Эксперты считают: одна из причин — недоверие к выборам. От того, как организуются и проводятся выборы, во многом зависит не только уровень доверия общества к власти, но и в целом — судьба современной России. Одна из проблем — явное неуважение к избирателям, чье право проголосовать за своих кандидатов на уровне первых лиц региона ограничивается пресловутым муниципальным фильтром.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В славном городе на Неве тех, кого не смогли «уговорить» сняться с выборов губернатора Санкт-Петербурга, просто «отфильтруют».

На сегодняшний день о своем намерении участвовать в избирательной кампании и побороться за пост губернатора Санкт-Петербурга заявили уже 28 кандидатов. Среди них — кандидаты от политических партий и самовыдвиженцы. Для регистрации в статусе кандидата все претенденты, выдвинувшие свои кандидатуры, должны преодолеть так называемый муниципальный фильтр, то есть собрать и предоставить в избирательную комиссию 10% подписей депутатов, действующих на территории Санкт-Петербурга и представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

Именно к ситу «муниципального фильтра» сегодня возникает все больше и больше вопросов в части правомерности и соблюдения основных конституционных прав граждан — избирать и быть избранным.

Недемократический принцип муниципального фильтра

Категория «муниципального фильтра» появилась в выборном законе в 2012 году. Намерения якобы были самые благие — отсечь от допуска к губернаторским выборам несерьезных людей, не имеющих общественной поддержки и не обладающих авторитетом у избирателей. Но в реальности «все пошло не так», и дело обернулось иначе.

Сегодня «муниципальный фильтр» представляет собой совершенно недемократическое явление, ограничивающее избирательные права более 3 миллионов граждан Санкт-Петербурга.

Простая арифметика

Эксперты приводят логичные аргументы несостоятельности и недемократичности «фильтра»: «Давайте посмотрим на цифры, и сразу станет все понятно. Муниципальный фильтр обязателен для всех. И для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, и для кандидатов-самовыдвиженцев. Всего в Петербурге 111 муниципальных образований. Суммарное количество депутатских мандатов — 1565 (на момент назначения выборов — 1412 действующих депутатов). Для преодоления «муниципального фильтра» каждый из выдвинувшихся кандидатов обязан представить в избирательную комиссию около 155 подписей городских муниципальных депутатов, представляющих не менее трех четвертей муниципальных образований, то есть — подписи 10% муниципальных депутатов, представляющих 84 муниципальных образования из 111. Необходимо добавить, что каждый муниципальный кандидат может поддержать своей подписью (обязательно нотариально заверенной) лишь одного претендента.

Простой арифметический подсчет, доступный даже школьнику, показывает, что пройти муниципальный фильтр (собрать подписи) в реальности смогут не более 9−10 кандидатов, поскольку подписей народных избранников просто не хватит на всех желающих баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга. То есть всем 25 гражданам, которые на сегодняшний день изъявили желание участвовать в выборах, пройти муниципальный фильтр никак не удастся».

Фильтрованный абсурд

Ко всем этим цифрам, указанным выше, необходимо добавить, что около 80% действующих муниципальных депутатов — это члены партии «Единая Россия». Сейчас примерно 1200 депутатов представляют «Единую Россию», 150 мест у так называемой оппозиции, включая системные партии, и еще 200 мест у самовыдвиженцев, большинство из которых, как правило, поддерживают власть в лице правящей политической партии.

По словам многих экспертов, фильтр изначально абсурден. Получается, что 1500 муниципальных депутатов, подавляющее большинство которых состоит в партии «Единая Россия», решают за 3 миллиона горожан — кого из кандидатов в губернаторы допустить до регистрации и включения в избирательный бюллетень, а кого не допустить. Этот административно управляемый процесс невозможно называть демократическими выборами, как и итог таких выборов вряд ли будет признан избирателями как легитимный.

Один из кандидатов на должность Губернатора Санкт-Петербурга Александр Чухлебов так оценивает ситуацию: «Нелогичность фильтра и его неисполнимость приводит к тому, что у избирателей не только падает уровень доверия ко всей системе выборов, но и доверие к действующей власти тоже не повышается. А уж рассчитывать на приход во власть новых молодых управленцев, способных на технологические прорывы и положительные сдвиги, как того требует президент, да и вся обстановка в современной России, абсолютно не приходится. Молодые управленцы и новые современные лидеры ставятся в зависимость от административных устоявшихся сетей, все больше напоминающих даже не столько сети, сколько паутину в пыльном углу. Уже с первых чисел июня по городу ходят слухи, что большинство муниципальных депутатов ставят свои подписи организованно и по указке. И для таких разговоров есть основания».

Неконкурентные выборы и ограничение прав граждан

Сегодня политические эксперты обращают внимание на то, что «муниципальный фильтр» вызывает вполне справедливое возмущение избирателей. Получение подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований в поддержку кандидата часто превращается в инструмент политической спекуляции, а иногда и откровенного политического мошенничества.

Когда в 2012 году вводился муниципальный фильтр, много красивых слов говорилось о том, что он будет способствовать развитию политических партий на низовом уровне. Однако в реальности вышло не так.

Муниципальный фильтр на выборах глав регионов снижает их конкурентность и практически исключает возможность регистрации молодых и перспективных лидеров новой формации, обладающих знаниями и практическим опытом, обретенным не в ходе политических битв «под ковром», а в реальных секторах экономики. Многие потенциальные кандидаты с высоким уровнем общественной известности фактически лишаются права участия в избирательном процессе. В то же время многие из зарегистрированных кандидатов, чьи фамилии оказываются в избирательных бюллетенях и которые якобы самостоятельно преодолевают муниципальный фильтр, в реальности оказываются несостоятельными и получают на выборах крайне незначительный процент голосов.

В феврале нынешнего года на заседании рабочей группы при Администрации президента, на которой обсуждался вопрос о снижении процентного значения муниципального фильтра, председатель главы Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что из-за муниципального фильтра на выборах президенту РФ на пресс-конференциях впоследствии приходится решать проблемы ЖКХ и дорог. И действительно: «Надеюсь, что не всем нужны эти политические костыли в виде фильтра муниципального, чтобы им отгонять конкурента. А потом мы удивляемся, когда избирается в думу на бесконкурентной основе человек, который не способен ни с людьми разговаривать, ни решать их проблемы», — заявила Памфилова на заседании ЦИК.

Чуть ранее Памфилова направляла обращения в адрес руководителей законодательных и исполнительных органов власти 16 субъектов РФ, где в сентябре 2019 года пройдут выборы глав регионов. В частности, было предложено снизить уровень муниципального фильтра в Санкт-Петербурге — до 6%. Но этого не произошло.

Люди сами разберутся, за кого голосовать

Кандидат на должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Чухлебов напоминает: «Муниципальный фильтр вводился вместе с возвращением губернаторских выборов, когда высказывались определенные опасения насчет проникновения во власть откровенных политических проходимцев. Но время идет, сегодня в стране иная ситуация. Пора бы уже признать, что муниципальный фильтр перестал выполнять изначально возложенные на него функции. Сохранение муниципального фильтра, похоже, демонстрирует недоверие действующей власти к способности избирателей принимать собственные взвешенные и ответственные решения. Согласно этой логике, избирателям нельзя доверить прямое голосование. Это все равно, что маленьких неразумных детей не допускают к сложным механизмам. В сущности, сегодня муниципальный фильтр сводит выборы губернаторов к замаскированной процедуре их назначения. Тогда, раз уж действующая власть настолько не доверяет своим гражданам, считая их откровенными несмышленышами, то честнее будет вернуться к назначениям губернаторов, открыто заявив избирателям — «забудьте про прямые выборы». Уверен, что нельзя, в какой-то мере даже опасно, продолжать «играть в выборы» с избирателями вместо того, чтобы максимально способствовать становлению в России открытой и демократической избирательной процедуры, особенно в сегодняшних условиях растущего недоверия к органам власти».

Обсуждение в экспертном сообществе чаще всего также приходит к этому выводу: муниципальный фильтр стоит если не отменить, то смягчить и сделать выполнимым и целесообразным. Люди сами разберутся — за кого они хотят проголосовать, а кого не хотят видеть на высоких руководящих должностях. Единственным справедливым мерилом на пути во власть, по мнению экспертов, должны стать исключительно голоса избирателей. Надо признать — граждане способны сами безо всяких вспомогательных механизмов, отбросив «политические костыли», отделять настоящих политиков от проходимцев. Или открыто заявить — в стране политической культуры нет, и все действительно «решено заранее».