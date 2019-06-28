Брюссель, 28 июня, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Глава Евросовета Дональд Туск «категорически не согласен» с заявлением президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея себя изжила. Об этом 28 июня сообщается на сайте Евросовета.

European People's Party Дональд Туск

«Я должен сказать, что я категорически не согласен с утверждением, что либерализм изжил себя», — отметил Туск.

Если говорить о том, что либерализм устарел, то также можно говорить, что «устарели свобода, верховенство права и права человека», которые в Европе являются «важными ценностями», добавил Туск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер в интервью Financial Times заявил, что либеральная идея изжила себя окончательно, а нереалистичность её элементов уже признана рядом стран.

По словам главы государства, последователи либерализма больше не могут диктовать что-либо, как пытались это делать последние десятилетия.

Читайте также: Путин: Либеральная идея себя изжила