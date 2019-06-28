Москва, 28 июня, 2019, 06:13 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы отказал инвестору одного из казино ликвидированной в декабря 2018 года игорной зоны «Азов-Сити» — компании «Роял тайм групп» из Татарии в удовлетворении иска к Минфину РФ и департаменту имущественных отношений Краснодарского края. Истец, как бывший инвестор игорной зоны, требовал с ответчиков компенсации ему свыше 1,304 млрд рублей убытков и более 718 млн рублей упущенной выгоды от закрытия «Азов-Сити». Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ООО «Роял Тайм Групп», зарегистрированное в феврале 2008 года в Казани, является собственностью кипрской компании GUCEN ENTERPRISES LTD. ООО выступало инвестором первого казино в игорной зоне «Азов-Сити», созданной в Краснодарском крае и по решению правительства РФ ликвидированной в конце декабря 2018 года. Компания, численность сотрудников которой превышала 8 тыс. человек, на сегодня находится на одном из этапов банкротства. С соответствующим иском ООО обратилось самостоятельно, сославшись на доли превышающие 1,5 млрд рублей. В конце февраля 2019 года Арбитражный суд Татарии удовлетворил требование инвестора, введя наблюдение (данные с сайта суда о вводе конкурсного производства не подтвердились).

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На сегодня внешним управляющим ООО является Иван Кондратьев. В конце июня 2019 года суд на два месяца по ходатайству Кондратьева отложил первое собрание кредиторов.

24 декабря 2018 года инвестор обратился в суд с иском на сумму 2 075 267 000 рублей, где 1 356 938 000 рублей были убытки, а остальная сумма — упущенная выгода. Ответчиком выступало Министерство финансов Российской Федерации, а департамент имущественных отношений Краснодарского края изначально проходил третьим лицом, позднее сменив статус на соответчика. В качестве соответчиков ООО «Роял Тайм Групп» требовало привлечь правительство РФ и министерство финансов Краснодарского края, но суд отклонил соответствующее ходатайство.

«Согласно исковому заявлению, требования заявлены о взыскании убытков в связи с ликвидацией игорной зоны на основании распоряжения правительства Российской Федерации», — отмечается в материалах дела.

А второй соответчик появился, так как «земельно-правовые отношения оформлены в отношении земельных участков игорной зоны на основании договора, арендодателем по которому является в настоящее время департамент имущественных отношений Краснодарского края».

Истец не смог убедить суд в убытках и упущенной выгоде, в удовлетворении требований ему отказали, но решение ещё может быть обжаловано.