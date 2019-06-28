Токио, 28 июня, 2019, 05:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает, что странам БРИКС следует более активно использовать национальные валют при взаимных расчетах. Об этом он заявил 28 июня на встрече лидеров стран объединения в преддверии саммита G20 в Японии.

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Российский лидер также отметил важность интеграции платёжных систем стран БРИКС, высказав мнение, что это поспособствовало бы устойчивости банковских систем.

Встреча глав государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит в японском городе Осака. На повестке встречи — темы саммита G20, а также международные проблемы и вопросы экономического сотрудничества.