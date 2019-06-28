Россия не откажется от развития флота и ВС на Дальнем Востоке: Путин
Хабаровск, 28 июня, 2019, 04:58 — ИА Регнум. Российская Федерация не собирается отказываться от планов развития Тихоокеанского флота и ВС на Дальнем Востоке. Об этом в интервью Financial Times рассказал президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Президент подчеркнул, что хотя Россия и реагирует на то, что происходит в отношениях между другими странами, это не влияет на её планы по развитию вооруженных сил, в том числе и на Дальнем Востоке.
Глава государства напомнил, что на Дальнем Востоке расположена российская база атомных подводных лодок, где Россия развивает оборонный потенциал в соответствии со своими планами, в том числе и для того, чтобы обеспечить безопасность Северного морского пути.
«Здесь мы намерены привлекать к этой работе многих наших партнёров, в том числе китайских партнёров. Мы не исключаем, что можем договориться и с американскими перевозчиками, и с Индией, которая тоже проявляет интерес к этому Северному морскому пути», — сказал Путин.
По словам Владимира Путина, у России есть настрой на сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин всегда подчеркивает, что Россия развивала, развивает и будет развивать свои Вооруженные силы. В частности, президент сообщил, что в ближайшие годы на вооружение российской армии поступят передовые средства вооружения, такие, как гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», лазерная система «Пересвет» и тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат».