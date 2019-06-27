Москва, 27 июня, 2019, 21:29 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации заключило на форуме «Армия-2019» государственный контракт на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57 (проект Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации, ПАК ФА). Об этом сегодня, 27 июня, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Минобороны России Су-57

Министр утвердительно ответил на вопрос о том, подписан ли контракт на поставку новейших истребителей для Воздушно-космических сил России.

«Да, 76 самолетов», — ответил Мантуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава «Объединённой авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь заявил, что ВКС получат первую партию из 12 истребителей Су-57 уже в 2019 году.

Напомним, что в мае президент России Владимир Путин дал поручение переоснастить парк Воздушно-космических сил РФ до 2028 года. Тогда же Путин заявил, что в самое ближайшее время будет заключен комплексный контракт на поставку 76 новейших самолетов Су-57.

Что касается Су-57, то этот самолет начали разрабатывать ещё в начале 2000-х годов. В 2018 году Министерство обороны России направило несколько истребителей на авиабазу «Хмеймим» в Сирии.