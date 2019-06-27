Екатеринбург, 27 июня, 2019, 21:21 — ИА Регнум. Екатеринбургскую Общественную палату возглавил замруководителя областной ОП Александр Косинцев. Об этом новый глава сообщил корреспонденту ИА REGNUM по телефону.

Opso66.ru Александр Косинцев

По словам Косинцева, он намерен наладить взаимодействие ОП с горожанами и СМИ, а также поучаствовать в обсуждении ключевых вопросов, волнующих екатеринбуржцев. Теперь палата будет проводить регулярные приёмы жителей города.

Косинцев стал членом екатеринбургской ОП по квоте областной палаты, после чего за его руководство проголосовали большинство членов городской ОП (15 — за, 3 — воздержались).

Александр Косинцев известен как экс-депутат гордумы Екатеринбурга и экс-замглавы Завода имени Калинина. Сейчас руководитель остаётся советником главы ЗИКа.

Напомним, ранее с поста руководителя городской Общественной палаты ушёл Владимир Разбойников. Перед этим возник конфликт между ним и нынешним составом гордумы.