Санкт-Петербург, 27 июня, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Команда поисковиков и реконструкторов «Невский баталист» под руководством Дмитрия Поштаренко создает в Петербурге трехмерную панораму «Дорога через войну». Как ожидается, она будет открыта на территории культурного пространства «Севкабель Порт» в сентябре 2019 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Музей-панорама «Прорыв», созданный командой «Невский баталист»

В восьми залах на площади 2000 кв. метров будет детально воссоздана обстановка различных этапов Великой Отечественной войны — от горестного лета 1941 года к победной весне 1945 года.

Среди эпизодов панорамы — белорусская деревня в первый год войны, окопы Лужского рубежа под Ленинградом, мастерские Тульского оружейного завода, Сталинградская битва, бой горных стрелков в горах Северного Кавказа, форсирование Днепра, освобождение городов Европы, взятие Рейхстага.

В каждом эпизоде панорамы посетитель будет оказываться как бы внутри исторического события, со своим сюжетом и героями, с полным погружением в происходящее. Многие фигуры людей, представленные в залах панорамы, имеют реальные прообразы участников сражений.

В создании панорамы будут использованы подлинные предметы военного времени, найденные в местах боёв Великой Отечественной войны, а также полноразмерные макеты-реплики военной техники и снаряжения того времени.

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Напомним, что команда «Невский баталист» за шесть лет построила 14 экспозиций в России. Среди них трехмерные панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» в Санкт-Петербурге и Москве, панорама «Прорыв» в Ленинградской области.

Новый проект «Дорога через войну» реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.