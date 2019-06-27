Москва, 27 июня, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Министерство экономического развития Российской Федерации рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сегодня, 27 июня, на конференции «Налоги-2019» сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

Борис Кустодиев. Купец (Старик с деньгами) (фрагмент). 1918

По её словам, министерство предлагает начать с контроля соотношения доходов и расходов физических лиц.

«Это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов», — сказала Панина.

При этом она привела данные Росстата, согласно которым доля теневого сектора в российской экономике составляет 12−14% от всего экономического оборота в стране. В то же время Международный валютный фонд считает, что 33,4% российской экономики находится «в тени», добавила глава департамента.

По словам Паниной, её департамент условно посчитал неработающих 15−17 млн человек в стране. Из-за этого в 2018 году бюджет потерял 4 млрд рублей на подоходных налогах и страховых взносах.

При этом Панина отказалась раскрыть детали идеи МЭР о контроле над расходами граждан, отметив, что «идея сырая».