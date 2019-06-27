Москва, 27 июня, 2019, 16:36 — ИА Регнум. В Москве разработан проект реорганизации промзоны «Гайвороново», сообщила журналистам главный архитектор проектов градостроительного бюро MastersPlan Юлия Нуртдинова.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

По её словам, в создании проекта был задействован испанский архитектор Рикардо Бофилл. Планируется превратить территорию старого Карачаровского механического завода на юго-востоке столицы в современный мини-город с собственной инфраструктурой.

«В составе квартала появятся дома высотой от восьми до 30 этажей, создавая эффект волны. Наивысшая отметка нового комплекса составит около ста метров. При этом эксплуатируемая крыша стилобата будет активно использоваться жителями и гостями комплекса», — заявила Нуртдинова.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный деловой центр с технопарками построят в Москве на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева.