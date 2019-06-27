Дамаск, 27 июня, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Утром 27 июня 2019 года джихадисты предприняли попытку атаки на позиции Сирийской арабской армии на юго-западе провинции Идлиб. Объектом атаки были оборонительные рубежи сирийских военных на северо-восточной окраине города Касабия. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Иван Шилов ИА REGNUM Успехи сирийской армии

Сирийская армия обнаружила джихадистов до того, как они смогли атаковать их позиции, и применила средства огневого поражения. Понеся потери, террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отошли на свои позиции в горы Аз-Завия.

Сирийская арабская армия утром 27 июня нанесла артиллерийский удар по позициям боевиков из группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-западе провинции Хама, у небольшого города Шейх-Магер.

В этом месте находится наблюдательный пункт турецких военных. Огонь велся не по нему, а по позициям боевиков, которые расположены в нескольких десятках метров от него. С этого места джихадисты постоянно обстреливают сирийские позиции при молчаливом бездействии со стороны турецкой армии.

Данный наблюдательный пункт уже подвергался обстрелу две недели назад. Позиция Дамаска предельно проста и законна: Сирия не хочет войны с Турцией, но настаивает на полном выводе турецких войск с её территории.