Лос-Анджелес, США, 27 июня, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Голливудская актриса Сальма Хайек может сняться в предстоящем кинокомиксе Marvel «Вечные», актриса изъявила желание присоединиться к проекту. Об этом 27 июня сообщил портал The Wrap.

(сс) Gage Skidmore Сальма Хайек

https://twitter.com/TheWrap/status/1144032509765644288

Пока нет никакой информации о том, какую роль она может исполнить. Известно, что к актерскому составу будущей картины уже также присоединились Ричард Мэдден («Игра престолов»), Кумейл Нанджиани («Квест Хармона») и Анджелина Джоли.

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Напомним, на должность режиссера фильма назначена режиссер Хлоя Чжао («Наездник»), над созданием сценария работают Мэттью и Райан Фирпо. Ожидается, что Анджелина Джоли исполнит роль Серсеи — представительницы древней расы Вечных.