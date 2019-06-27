Лондон, 27 июня, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Британский музыкант Том Йорк выпустил свой третий сольный альбом, который получил название «Anima». Об этом 27 июня сообщил портал Pitchfork.

(сс) Raph_PH Том Йорк

В альбом вошли девять композиций. В поддержку новой пластинки был снят короткометражный фильм, который покажет потоковый сервис Netflix и некоторые кинотеатры сети IMAX. Снял картину Пол Томас Андерсон. C 19 июня 2019 года на сайте альбома можно будет приобрести CD-диск и виниловую пластинку, на которой будет записан бонусный десятый трек.

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Напомним, Том Йорк является участником британского музыкального коллектива Radiohead. Первый сольный альбом The Eraser он записал в 2006 году, вторая пластинка Tomorrow's Modern Boxes вышла в 2014 году.