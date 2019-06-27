Токио, 27 июня, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Рим проводит «конструктивный» диалог с Европейской комиссией, чтобы избежать «дисциплинарной процедуры» по бюджету страны. Об этом, как передает Reuters, заявил 27 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте журналистам в Японии.

Governo.it Джузеппе Конте

Конте сообщил, что на этой неделе он будет работать с министром экономики страны Джованни Триа, чтобы добиться успеха на предстоящем саммите и «привезти домой хороший результат».

«Ситуация объективно сложная, но учитывая, что все стороны ведут эти переговоры в конструктивном ключе, я уверен, что мы найдем решение», — сказал он.

Конте и Триа примут участие в саммите G20 в Осаке.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что представители Италии в органах власти ЕС будут предлагать введение новых механизмов защиты безработных, а также введение минимального уровня оплаты труда.