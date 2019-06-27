Москва, 27 июня, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Россия в ближайшее время предложит Абхазии подписать протокол о бессрочном взаимном пребывании граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня, об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов в ходе пленарного заседания Госдумы.

Алексей Колесников ИА Красная Весна Абхазия. Пицунда

«В перспективе мы абхазским коллегам предложим заключить аналогичное соглашение», — заверил замглавы МВД Игорь Зубов.

Сейчас срок пребывания на территориях стран не может превышать 90 суток суммарно в период 180 дней.

Депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») обратил внимание на то, что признание Россией Южной Осетии и Абхазии произошло практически одновременно, «во многом правовая база совпадает, но действительно, государства разные».