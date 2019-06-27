Москва, 27 июня, 2019, 14:38 — ИА Регнум. В России продолжат совершенствовать систему социальных гарантий для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, об этом 27 июня заявил президент РФ Владимир Путин на приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военнослужащий

«Мы будем и дальше совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несет военную и правоохранительную службу, последовательно повышать уровень денежного довольствия», — заявил глава государства.

Российский лидер добавил, что также будет улучшаться медицинское обслуживание личного состава, расширяться возможности для трудоустройства членов семей. Кроме того, с 1 октября 2019 года будет проведена общая индексация уровня денежного довольствия и военных пенсий, напомнил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России при поддержке государства возможность приобрести жилье по льготной ипотеке получили уже 100 тыс. военнослужащих Центрального военного округа.

Всего с ноября 2010 года по ноябрь 2018 года за счёт жилищных субсидий собственное жильё на территории Центрального военного округа приобрели более 7 тыс. военнослужащих.

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