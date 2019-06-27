Санкт-Петербург, 27 июня, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Построенный в Санкт-Петербурге новейший корвет «Гремящий» завершил первый этап заводских ходовых испытаний. Корабль примет участие в Главном военно-морском параде в День ВМФ в конце июля, после чего во второй половине августа направится на второй этап заводских испытаний.

Алексей Акентьев, ПАО «Северная верфь» Корвет «Гремящий»

Как рассказали 27 июня в пресс-службе ПАО «Северная верфь», в ходе первого этапа испытана главная энергетическая установка корабля, системы связи, навигационное и штурманское оборудование, вооружение и технические средства, общекорабельные системы. Также проведены учения за живучесть корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, корвет «Гремящий» (головной корабль проекта 20 385) был спущен на воду 30 июня 2017 года. Корабль планируется передать ВМФ России до конца 2019 года. После ввода в состав ВМФ России «Гремящий» будет служить на Тихоокеанском флоте.

Проект 20 385 разработан ЦМКБ «Алмаз». Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения надводных вражеских кораблей и подводных лодок, организации высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей.

При помощи особой архитектуры и композитных материалов со специальными покрытиями, а также благодаря встроенным в корпус вооружению и антеннам, у корвета значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

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По итогам первого этапа заводских ходовых испытаний командир корабля капитан 2 ранга Олег Потапов отметил, что «Гремящий» демонстрирует высокую скорость, хорошую маневренность и управляемость.

Водоизмещение корветов проекта 20 385 — 2200 тонн. Длина — 104 метра, ширина — 13 м. Скорость — до 27 узлов, дальность плавания — 3500 миль, автономность — 15 суток, экипаж — 99 человек.

«На «Гремящий» будет установлена новейшая разработка — многофункциональный радиолокационный комплекс, который позволит кораблю хорошо ориентироваться в море и получать точные данные о противнике», — отмечал Игорь Пономарев, генеральный директор «Северной верфи».

«Гремящий» будет оснащен крылатыми ракетами «Калибр», показавшими свою эффективность в ходе применения по целям террористов в Сирии, а также зенитными ракетами, артиллерийскими установками и противолодочным вооружением.